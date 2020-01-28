تجمع العشرات من أساتذة التعليم الابتدائي في وقفة احتجاجية أمام ملحق وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية الصعبة التي يواجهونها منذ مدة.

ودعا أساتذة التعليم الابتدائي وزير التربية محمد واجعوط للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ 4 أشهر والسعي لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

ورفع المعلمون شعارات "صامدون صامدون"، "الأستاذ مرفوع قدرا أعربتموه مكسورا قهرا"، "تغيير البرامج والمناهج ضرورة"، "تطبيق المرسوم الرئاسي بأثر رجعي"، "الحق في حرية التعبير والتنظيم".