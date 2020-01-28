أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، عن غلق نفق عين شريكي بالجباحية، في ولاية البويرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أن الغلق المؤقت للنفق، راجع إلى أشغال تزفيت قارعة الطريق داخل النفق، والمرحلة الأولى من الأشغال، ستكون على مستوى الأنبوبT1 ".

وأضاف ذات المصدر، أن "الغلق المؤقت للنفق، سيكون من اليوم الثلاثاء بداية من الساعة منتصف الليل (00:00)، إلى الجمعة القادم 31 جانفي الجاري في نفس التوقيت".

وذكرت الجزائرية للطرق السيارة، أنه في "إطار إتمام أشغال إعادة تهيئة وتأهيل النفق تشرع ابتداء من الثلاثاء بعملية تزفيت قارعة الطريق بمادة الإسفلت BBM" .

وللتقليل من الإزعاج الناتج عن الأشغال، برمجت ذات المصالح غلق النفق على مرحلتين:

المرحلة الأولى، تخص أشغال الأنبوب الأول T1 اتجاه الجزائر نحو سطيف)، لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء.

والمرحلة الثانية، تخص أشغال الأنبوب الثاني T2، التي ستنطلق في الأيام القادمة.

وحسب ذات المصدر، فأنه تم وضع نظام تحويل حركة السير كالتالي:

-اتجاه نحو الجزائر: تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 05 عبر رابط وادي الرخام والعودة إلى الطريق السيار عبر محول الجباحية.

-اتجاه نحو البويرة : تحويل حركة السير نحو الأنبوب T2 الذي يبقى مفتوحا لحركة السير.