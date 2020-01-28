اهتز صباح اليوم الثلاثاء، أحد أحياء عاصمة الولاية غليزان على وقع جريمة راح ضحيتها عشرينية وجدت داخل مسكنها بإحدى العمارات.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، بأن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قد تدخلت في حدود الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة، أين قامت بتحويل امرأة متوفاة بصورة غير طبيعية تبلغ من العمر 27 سنة وهذا داخل مسكنها بإحدى العمارات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الإقليمي تحقيقا لكشف ملابسات القضية وتحديد أسباب الوفاة.