أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، اليوم، النظر في الاستئناف الذي تقدم به المناضل الحقوقي والنقابي قدور شويشة في الحكم بالحبس لمدة سنة الصادر ضده يوم 10 ديسمبر 2019 في محكمة الجنح بتهم التحريض على العصيان المدني وتهديد الوحدة الوطنية وغيرها.

وقد مثل قدور شويشة صباح اليوم، ليعلم محاموه من كتابة الضبط أن قضيته مجدولة بعد الظهيرة. وعند افتتاح الجلسة قرر رئيس هيئة المحكمة، الذي عوّض زميله في رئاسة جلسة أمس، تأجيل النظر في قضيته لجلسة 18 فيفري القادم، بسبب غياب القاضي الذي يتكفل بهذا الملف.

وقد حضر عدد كبير من المحامين من وهران وسيدي بلعباس وتلمسان للدفاع عن قدور شويشة، كما تنقل عدد كبير من الطلبة الجامعيين والأساتذة إلى مجلس قضاء وهران بعد نهاية مسيرة الثلاثاء لمساندة الأستاذ الجامعي قدور شويشة. كما حضر الناشط السياسي إبراهيم دواجي الذي أطلق سراحه أمس من سجن سيدي عثمان بمستغانم.