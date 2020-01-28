كشفت هيئة السكك الحديدية في مصر، ملابسات حادثة نجاة أب وابنته من أسفل عجلات قطار، في محطة الإسماعيلية.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن سبب الواقعة كان الإهمال من الأب، ومحاولته عبور السكك الحديدية بطريقة مخالفة للقانون.

وأكد مصدر مسؤول في محطة قطار الإسماعيلية لوسائل الإعلام المصرية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها، بعدما أثبتت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر، بتجاهله استخدام النفق للوصول إلى الرصيف.

وأكد المصدر أن قرار الغرامة، جاء نتيجة تداول فيديو يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار.