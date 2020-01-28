تظاهر آلاف الفلسطينيين بمدينة غزة للتنديد بما يسمى "صفقة القرن" وهي خطة سلام أمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيتم الكشف عن مضمونها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ورفعوا شعارات تطالب بوحدة الشعب الفلسطيني.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسيرة حاشدة انطلقت من قرب مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وسط غزة باتجاه دوار أنصار غربي المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل والمتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهته ثمن خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفصائل والفعاليات في الضفة الغربية للمشاركة في المشاورات حول سبل التصدي للصفقة.

وأكد الحية "أن الاحتلال يلعب بالنار وكلما اقترب من القدس وحق العودة اقتربت نهايته"، مؤكدا بقاء حركة "حماس" على طريق المقاومة بكل الأشكال ومطالبا جميع الدول العربية بالإعلان الواضح عن رفض الصفقة.

من جهته، أعلن خالد البطش مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي أن الحركة ستشارك في اجتماع الفصائل المقرر عقده في مدينة رام الله مساء اليوم لبحث آليات العمل الوطني لمواجهة هذه الخطة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر البطش في تصريح صحفي, أن "الاجتماع ليس بديلا عن الدعوة التي أجمعت عليها القوى لعقد لقاء وطني يحضره الأمناء العامون للفصائل بهدف وضع إستراتيجية مواجهة شاملة".

وكان الرئيس الفلسطيني دعا أمس الاثنين إلى اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، اليوم توازيا مع الإعلان عن الصفقة المقرر الكشف عنها اليوم والتي حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الإعلان عنها "يحمل تداعيات خطيرة للغاية على المنطقة بأسرها"، داعية السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلانها في واشنطن.