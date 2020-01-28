فككت مصالح المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة جمعية أشرار تتكون من 05 إفراد مختصة في السطو على المنازل واسترجعت مبلغا ماليا قدر بقرابة ملياري سنتيم و34 ألف أورو، حسب بيان أوردته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء.

وأفاد ذات المصدر أن التحريات المعمقة لمصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، "مكنت من تحديد هوية 05 أشخاص مشتبه فيهم، بعضهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا مرتبطة بسرقة المنازل، كان أخرها سرقة منزل أحد المواطنين والاستحواذ على مبالغ معتبرة من العملة الوطنية والعملة الصعبة".

وإثر هذه التحريات، تم توقيف هؤلاء في ظرف "قياسي" واسترجاع المبلغ المالي المسروق والمقدر بـ 9 .1 مليار سنتيم من العملة الوطنية و34 ألف أورو إضافة إلى حجز 05 هواتف محمولة وسيف من الحجم الكبير من نوع "ساموراي".

وتمت الإشارة كذلك إلى أنه تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.