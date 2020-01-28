عثرت وحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) على زورق يحمل الراية الإسبانية وجد مهجورا بعرض البحر حسبما على اليوم الثلاثاء لدى ذات المصالح.

و تمت العملية إثر دوريات عائمة لوحدات حرس السواحل لبني صاف مساء أمس الإثنين حيث تم العثور على بعد نحو 30 ميل بحري شمال ميناء بني صاف على زورق يحمل الراية الإسبانية وجد في حالة جيدة و يتوفر على 3 محركات ذات قوة عالية تعادل 350 حصان حسبما أبرزه ذات المصدر.

و من المرجح أن يكون هذا الزورق لإحدى شبكات التهريب حيث تم اللجوء إلى رفع الراية الإسبانية لأجل التمويه و تم التخلي عنه في عرض البحر بالنظر الى يقظة وحدات حرس السواحل حسبما ذكره نفس المصدر .

و فيما تم إجلاء الزورق إلى ميناء بني صاف تم فتح تحقيق لتحديد أصل الزورق و ملابسات وجوده بعرض البحر بعد أن تم التخلي عنه مثلما أشير إليه.