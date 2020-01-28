بعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل إعلان الخطة مرات عدة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء خطة للسلام في الشرق الأوسط بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

قال ترامب في مستهل مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، إن خطته للسلام مكونة من 80 صفحة، وإن رؤيته تختلف عن سابقاتها.

وأضاف: "سنشكل لجنة مشتركة لتحول خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية، ولن نطلب من إسرائيل أن تفرط في أمنها مطلقا".

وقال ترامب، إن الانتقال إلى حل الدولتين لن يشكل أي تهديد لأمن إسرائيل، وإن الفلسطينيين لديهم فرصة ربما تكون الأخيرة للحصول على دولة، مضيفا إنه على العالم الإسلامي أن يصحح خطأ مهاجمة إسرائيل سنة 1948.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القدس "ستظل عاصمة إسرائيل الموحدة بموجب الخطة المقترحة".

وتابع: "خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا هناك، لن يتم إخراج أي فلسطيني أو إسرائيلي من أرضه".

كما أكد ترامب أن الخطة ستضمن حرية الصلاة للمسلمين في المسجد الأقصى، كما تضمن للجميع زيارة الأماكن المقدسة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن 50 مليار دولار سيتم استثمارها في الدولة الفلسطينية، إضافة إلى توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

وخاطب ترامب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قائلا: "عزيزي عباس إن اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة ودول أخرى ستقف بجانبك".

وأضاف " أشكر الإمارات وعمان والبحرين على جهودهم.. أرسلوا سفرائهم وهم حاضرون معنا اليوم".