دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لأخذ الموقف الفلسطيني في الاعتبار أثناء مناقشة ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية المقرر الكشف عن مضمونها اليوم الثلاثاء في واشنطن.

وقال لافروف عقب لقاء مع نظيرته من دولة جنوب السودان، أوت دينق أشول، "إذا كانت الشائعات عن هذه الصفقة حقيقية فإنه يجب وضع الموقف الفلسطيني في الاعتبار أثناء مناقشتها".

وأضاف أن الجانب الروسي لم يطَلع على هذه المبادرة حتى الآن ولم يبلغ بأية تفاصيل خلال الاتصالات الروسية الأمريكية، داعيا إلى انتظار الإعلان الرسمي عن نص الصفقة و أعرب عن الأمل في أن يتم الإعلان عنه وألا يبقى مغلقا أمام المجتمع الدولي.

و قال "عندما يتم نشر هذا النص بالفعل ربما يكون أهم شيء هو معرفة مواقف الأطراف بما في ذلك أولاً وقبل كل شيء موقف الفلسطينيين .. أود حقًا أن تقوم مجموعة رباعية الوسطاء الدوليين بتحليل هذا الموقف وهي آلية لم تستخدم في السنوات الأخيرة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين أنه سيقوم اليوم بعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وهي الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية, معتبرة "سياسات ترامب منحازة لصالح الاحتلال " وأن "الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تكون وسيطا محايدا في أي صفقة مستقبلية".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أي خطوة أمريكية تخالف قرارات الشرعية الدولية فضلا عن القرارات الأمريكية حول القدس.