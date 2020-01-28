أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عزم الجيش الوطني الشعبي على دعم ومساندة "المساعي النبيلة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل "تطوير البلاد في شتى المجالات".

وقال اللواء شنقريحة، في كلمة له أمام رئيس الجمهورية، بمناسبة زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني، "إننا نؤكد لكم أننا عازمون كل العزم على دعم ومساندة مساعيكم النبيلة الهادفة إلى تطوير البلاد في شتى المجالات والأصعدة، تحقيقا للطموحات والتطلعات المشروعة لشعبنا الأبي".

وأضاف "إننا لن ندخر أي جهد في سبيل بلوغ بلادنا الغالية أهدافها المنشودة، واسترجاع مكانتها المرموقة والمستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مستطردا بالقول "ستجدوننا دوما إلى جانبكم في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة".

وأوضح في هذا الصدد، أنه على الصعيد الدولي، "تمكنت الجزائر من استعادة دورها الريادي في المنطقة، بفضل جهودكم الدبلوماسية الحثيثة حيث فرضت نفسها كفاعل إقليمي محوري لا يمكن الاستغناء عنه في مساعي تسوية مختلف النزاعات الإقليمية".

أما على الصعيد الداخلي "فقد وفقتم كذلك -يضيف اللواء شنقريحة- في تهدئة النفوس وطمأنة كافة شرائح الشعب، من خلال انتهاج أسلوب الحوار والإصغاء لآراء الشخصيات الوطنية الفاعلة والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام".