ذكرت وسائل إعلام صينية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبرييسوس أبدى ثقته بقدرة الصين على احتواء فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 106 أشخاص ودعا إلى الهدوء وقال إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب من الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذكر باجتماع في بكين مع وانغ يي عضو مجلس الدولة أنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لكبح انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيان "قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد إجلاء الدول لرعاياها من الصين، مشيرا إلى أنه لا داعي لإبداء رد فعل مبالغ فيه. وقال إن منظمة الصحة العالمية واثقة بقدرة الصين على وقف انتشار الوباء والسيطرة عليه".