أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن "صفقة القرن" ولدت ميتة وتهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان " خطة السلام الأمريكية المزعومة ولدت ميتة. وتهدف إلى تدمير عملية التسوية بين الدولتين وتهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، القدس خط أحمر ولن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه دولة الاحتلال".

وأضاف البيان أنه "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال".

وأشار البيان إلى أن تركيا ستكون دائمًا إلى صف الشعب الفلسطيني وستواصل دعمها لدولة فلسطين المستقلة.

وتابع البيان "لن ندعم أبدا أي خطة لا تقبلها فلسطين. وفي حال لن تنتهي سياسة الاحتلال، لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط".

حركة "حماس" الفلسطينية، اعتبرت، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) بأنها تصريحات "عدوانية".

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري قوله، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط "عدوانية" وقال إن اقتراحاته بشأن القدس "فارغة".



من جهته أدان "حزب الله" اللبناني، خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن" والمقترحة من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، قائلًا إنها تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الطبيعية المشروعة.

ونقلت قناة "المنار" بيانا للحزب جاء فيه: "صفقة العار خطوة خطيرة للغاية، وسوف يكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها، الإدارة الأمريكية وبعد عقود من دعم العدو واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها اليوم، بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، أعلن أن "صفقة القرن" للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية ستؤدي إلى انتفاضة جديدة.

وغرد آشنا عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا "هذه صفقة بين النظام الصهيوني والولايات المتحدة. لا يوجد أي تفاعل مع الفلسطينيين على جدول الأعمال. هذا ليس مشروع سلام ورخاء ولكن مسودة للعقوبات والقسر".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت من جانب واحد قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني "ننتظر انتفاضة جديدة".

علق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البيت الأبيض بشأن ما يعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وكتب أبو تريكة من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة".

وعلقت مصر على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

أضاف البيان: "وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".