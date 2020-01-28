ناشدت عائلة شعبان القاطنة بالشريعة جنوب غرب تبسة السلطات الامنية والقضائية ووزير العدل فتح تحقيق في اختفاء ابنها رضا في ظروف غامضة.



وبحسب شقيقه عبدالعزيز فأن رضا اختفى فجأة يوم 22 نوفمبر 2017 من امام منزله وفي ظروف غامضة , مع انه في كامل قواه العقلية وظروفه المادية جيدة وميسورة غير انه اختفى عن الانظار الى غاية اليوم في ظروف وملابسات غامضة وعقدت المأساة عدم توفرنا على اية معلومات وحرقة الوالدين تزداد لهيبا تخوفا من المصير المجهول .



وتوجه الوالدة نداء الى اعلى السلطات الامنية البث في مصير فلذة كبدتها حتى تطفى نار الفراق التي تحرق كل افراد العائلة على امل عودة ابنها الى أحضانها.