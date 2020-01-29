ضرب زلزال بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريشتر منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وقال المرصد الأمريكي " إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة (19:10 بتوقيت غرينيتش ) على بعد 125 كم شمال غربي لوسيا في جامايكا".

وأفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي إنه يمكن وفق تقديرات أولية "أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كم من مركز الزلزال".