تمكنت مصالح الجمارك من حجز أزيد من 200 ألف أورو كانت مخبأة بسجاد لأحد المسافرين أمس الثلاثاء بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة حسب ما كشفت عنه المديرية الجهوية للشرق لهذا السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر أن المسافر الذي كان بحوزته أزيد من 200 ألف أورو غير مصرح بها قد تم توقيفه من طرف عناصر الجمارك لمطار قسنطينة الدولي مشيرا إلى أن المبلغ المحجوز تم كشفه خلال عملية معالجة رحلة جوية باتجاه إسطنبول (تركيا).

و قد تمت عملية الحجز بالتعاون مع مصالح شرطة الحدود لمطار قسنطينة حسب ما أفاد به نفس المصدر الذي أبرز أهمية هذه العملية النوعية. ويتعلق الأمر بمسافر يحمل الجنسية الجزائرية الذي تم إعداد ملف جزائي في حقه على أن يحال للجهات القضائية المختصة إقليميا.