سيعرف التزويد بالتيار الكهربائي تذبذبا يوم الجمعة 31 يناير ابتداء من الساعة 8:00 إلى 8:05 و من 16:00 إلى الساعة

16:05 ببلدية الرغاية (شرق العاصمة) بسبب أشغال.

وأوضح بيان للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أمس أن هذا التذبذب سيسجل بسبب أشغال الصيانة لشبكة نقل الكهرباء عالية الضغط (60 كيلو فولط) التي سينجزها مسير شبكة نقل الكهرباء.

و خلص البيان إلى أن مديرية التوزيع للحراش تعتذر لدى زبائنها للإزعاج الذي يسببه هذا الانقطاع و تضع الرقم 3303 تحت تصرف المواطنين على مدار 24سا و 7/7 أيام .