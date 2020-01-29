أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الثلاثاء إصابة 22 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تظاهرات ضد خطة الرئيس الأمريكي لحل النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقالت متحدثة باسم الجمعية "تتعامل طواقمنا مع 12 إصابة بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس".وأضافت " طواقمنا تتعامل مع 10 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي (...) تم نقل إصابتين بالرصاص المطاطي للمستشفى لتلقي العلاج احدهم إصابته بالرأس والظهر، والآخر بالوجه".

وأفادت تقارير إعلامية بمواجهات يشارك فيها نحو 200 فلسطيني ضد قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.وقام المحتجون الفلسطينيون بإحراق صور ترامب وصور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو. كما جرت مواجهات في قرية بيت آمر شمال مدينة الخليل .وجرى اعتصام في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.