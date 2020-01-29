نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، ببراءة الناشط بن ديار معمر، المتهم بحمل سلاح محظور والذي أدانته محكمة الجنح لوهران بعقوبة شهرين حبسا موقوفة النفاد و20 ألف دينار غرامة.

وكان دفاع "حامل الراية الوطنية" كما يسمى في وهران، استأنف ذلك الحكم، وأحيلت القضية أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران في جلسة أمس الثلاثاء.

وقد أوقف بن ديار معمر بعد إحدى مسيرات الجمعة من طرف الشرطة التي حجزت الرايات التي كان يرفعها، وعثرت بحوزته على آلة قاطعة (كيتور) ولفافة لاصق، والتي يستعملها في لفّ العمود الذي يحمل فيه الرايات الوطنية التي يرفعها في مسيرات الحراك في مدينة وهران. ووجهت له الشرطة تهمة حمل سلاح محظور أحيل على إثرها أمام النيابة التي ثبّتت التهمة ليصدر ضده حكم بالحبس موقوف النفاد لمدة شهرين. وهو الحكم الذي استأنفه ومثل أمس أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، التي أفادته بالبراءة.

يذكر أن الناشط بن ديار معمر، كان من أكثر المستهدفين من طرف بلطجية وهران في المسيرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث تعرض للضرب وحاول البلطجية أن يسلبوه الرايات الوطنية التي يرفعها.

ويعتبر هذا الحكم بالبراءة الأول الذي تصدره العدالة في وهران لفائدة موقوفي الحراك.