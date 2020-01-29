تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة، أمس الثلاثاء، من وضع حدٍ لجمعية أشرار متكونة من خمسة شبان تتراوح أعمارهم مابين 20 و 25 سنة، لاقترافهم فعل السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل التعدد والإعداد المسبق لها مع استرجاع جل المسروقات.

وتعود القضية بعد أن تقدم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة بأمن دائرة حاسي بحبح من أجل إيداع شكوى رسمية على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة التي استولى المشتبه بهم من داخله على بعض الحلي ومبلغ مالي.

ليتم فتح تحقيق معمق حيث تم تحديد هوية ومكان تواجد أفراد المشتبه فيهم في فعل السرقة، الذين أُوقِفوا خلال وقت وجيز، ومع مواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم بالأدلة والقرائن، اعترفوا بما نسب إليهم من أفعال، لتتمكن ذات القوات من استرجاع جل المسروقات.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين تم وضع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، واستفادة اثنين من الرقابة القضائية.