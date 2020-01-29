أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء تسجيل 132 حالة وفاة و5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد، في 31 منطقة على مستوى المقاطعة، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن 1239 مريضاً لا يزالون في ظروف حرجة، و9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس حتى نهاية يوم الثلاثاء. وتم تخريج إجمالي 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وشهد يوم الثلاثاء تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و 3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت الذاتية الحكم، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان). كما تم تسجيل 263 شخصاً كمرضى في حالات حرجة، بينما تم تخريج 43 من المستشفيات بعد تعافيهم.

و أضافت اللجنة إنه تم تعقب إجمالي 65537 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، مشيرة إلى أن من بين الأشخاص المذكورين 1604 أشخاص خرجوا من المراقبة الطبية يوم الثلاثاء، فيما لا يزال 59990 آخرين قيد المراقبة الطبية. وحتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي، تم تأكيد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.