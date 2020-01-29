عيّن حبيب سيسكو رئيس الاتحادية الإفريقية للجيدو، أحمد حيفري، الخبير الجزائري في هذه الرياضة والمدرب الأول للفريق الوطني للجيدو عند تأسيسه في 1971 ، عضوا في لجنة الأخلاقيات والتأديب للدرجة الأولى للاتحاد الإفريقي للجيدو، ويعتبر هذا التعيين "تشريفا" لرياضة الجيدو الجزائرية ولأحد أوائل أبطالها، عندما كان مصارعا في ستينيات القرن الماضي، والذي تخرج على يده مئات الرياضيين في وهران وأشرف على تدريب أوائل ممارسي هذه الرياضة في الفريق الوطني بين 1971 و1975 ، عندما تأسس الفريق الوطني.

وكان الخبير الجزائري أحمد حيفري، قد تكفل بالعديد من المهام على المستوى الدولي، خلال مساره الرياضي، منها مديرا رياضيا في الاتحاد الإفريقي من 1973 إلى 1994، وفي الاتحاد المتوسطي بين 1990 و1994 . كما كان عضوا في لجنة تنظيم البطولة العالمية للجيدو سنتي 1978 و1994. وعمل حكما دوليا صنف أ لعدة سنوات. وكان أيضا مؤسسا لأول فريق وطني متعدد الأعراق في جمهورية جنوب إفريقيا سنة 1993 . بالإضافة إلى تعيينه من طرف الاتحادية الدولية للجيدو عضوا في اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية في موسكو سنة 1980 ، لوس أنجلس سنة 1984 ، سيول سنة 1988 وبرشلونة سنة 1992 ، وكان عضوا في لجنة تأهيل المنشآت في الألعاب الأولمبية بأطلنطا سنة 1996 .

وما زال الشيخ أحمد حيفري، البالغ من العمر 80 سنة، ينشط في مجال رياضة الجيدو في مدينته وهران في القاعة التي يسيرها في حي "سان بيار". كما ينشط دوليا من خلال الإشراف على التكوين في العديد من البلدان . وقد أصدرت الاتحادية الإفريقية للجيدو، هذا القرار يوم 27 جانفي الجاري، في مقرها في باماكو بجمهورية مالي، ووقعه رئيسها حبيب سيسكو الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للاتحادية الدولية للجيدو.