أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأربعاء ،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أوقفت يوم 28 جانفي، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وخنشلة وغليزان.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(283.4) كيلوغرام بالنعامة، فيما تم توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما (50) كيلوغرام نفس المادة بتيبازة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار، 117 شخصا وضبطت 29 قطعة ديناميت و35 مفجرا و27 مترا من الفتيل الصاعق و08 مركبات رباعية الدفع و80 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن و48 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.