طرحت المؤسسة الجزائرية العمومية للتغذية وتربية الدواجن مناقصة عالمية لشراء 35 ألف طن من علف الصويا، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء متعاملون أوربيون لوكالة "رويترز".

وأضافوا أن آخر موعد لتقديم العروض هو اليوم الأربعاء 29 جانفي، ويُشترط الشحن بحلول 15 مارس على أقصى تقدير.

المؤسسة ذاتها طرحت الأسبوع الماضي مناقصة لشراء 20 ألف طن من الذرة و30 ألف طن من علف الصويا لكن لم ترد إفادات بالشراء من المتعاملين.

وأضاف المتعاملون، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 50 ألف طن من علف الشعير.

وأوضحوا، أن المناشئ خيارية وأن الموعد النهائي للمناقصة هو الخميس 30 جانفي، على أن تظل العروض سارية حتى الجمعة 31 جانفي.

وتطلب الجزائر شحن الكميات بين 16 و 29 من فيفري.