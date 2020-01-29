استأنف، اليوم، المستفيدون من سكنات عدل 2 ، من بقية كوطة 40 ألف الأوائل الموجهين إلى موقع سيدي عبد الله، احتجاجهم أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره الكائن بسعيد حمدين في العاصمة، مطالبين بحقهم في شهادة التخصيص والفائض من سكنات وسط المدينة الجديدة وفق تسلسل الرقم الكرونولوجي، رافضين أن يتم "نفيهم" على حد تعبيرهم إلى المواقع المعزولة.

كما جدد من جانبهم المكتتبون الموجهون إلى المدينة الجديدة بوينان من أصحاب كوطة 40 ألف أيضا ، احتجاجهم أمام مقر الوكالة مطالبين بشهادة التخصيص النهائية.