أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها بـ"التنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق".

وشددت الوزارة على أن "مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس"، مؤكدة أن "النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع".