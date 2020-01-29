واصل لليوم الثالث على التوالي سكان المحتشد الاستعماري، المشهور بـ الحي القروي، في الشبلي بالبليدة، شل حركة السير بين مقر بلديتهم ودائرتهم في بوينان، بسبب أزمة عدم ترحيلهم لغاية الساعة، أين أعرب ممثلون عنهم لـ "الخبر"، أنهم لن يعودوا إلى "محتشد" الأمراض والضيق والخوف، أو الذي بناه الاستعمار الفرنسي لعزلهم عن الثورة، لما يزيد عن 60 عاما، ما لم يتم طمأنتهم بترحيلهم في القريب العاجل، مذكرين بأنهم لن يتراجعوا عن مطلب أحقيتهم في الاستقلال مثل كل الجزائريين.