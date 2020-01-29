أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام وغيرها من الإجماع الدولي، "تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحفي ردا على إعلان ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه "ينبغي لدى الحديث عن أي حل للقضية الفلسطينية، الاستماع إلى آراء ومقترحات الأطراف الرئيسية، خاصة الجانب الفلسطيني".

وأضاف "ينبغي التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، ما سيساعد على دفع التسوية الشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وشدد المتحدث على "ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة".

للإشارة فإن الرئيس الأمريكي كشف أمس الثلاثاء، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن".