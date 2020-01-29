التقى مدير الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره طارق بلعريبي بممثلي المستفيدين من سكنات "عدل" 2، من بقية كوطة 40 ألف الأوائل الموجهين إلى موقع سيدي عبد الله، بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين في العاصمة.

وتتركز مطالب المحتجين على حقهم في الحصول شهادة التخصيص والفائض من سكنات وسط المدينة الجديدة، إضافة إلى عدم نفيهم إلى المناطق المعزولة.

وبعد سلسلة من الاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرا، استقبل المدير العام الجديد لوكالة "عدل"، والذي تم تنصيبه مؤخرا، طارق بلعريبي ممثلين عن المكتتبين بمقر الوكالة في العاصمة، حيث أفضى الاجتماع إلى منح حرية اختيار المواقع في سيدي عبد الله للمكتتبين وفق تسلسل الرقم الكرونولوجي خلال شهر فيفري القادم.

كما وعد بلعريبي المكتتبين بتسلمهم لشهادة التخصيص قبل نهاية شهر فيفري وذلك بعد القيام بعملية اختيار المواقع.