وصفت إدارة وفاق سطيف اليوم الأربعاء توفيقها في المحافظة على كل التعداد الحالي بأنه "أحسن صفقة قامت بها خلال مرحلة الاستقدامات الشتوية المنقضية".

وأوضح المكلف بالإعلام بنادي وفاق سطيف عبد العزيز خرفية أن استغلال إدارة النادي لإجازة واحدة (انتداب المدافع محمد بن يحيى) من أصل الثلاث المتاحة خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المنقضية "لا يمس إطلاقا بهدف رفع التحدي المتمثل في التواجد بين ثلاثي المقدمة و الذهاب إلى أقصى حد ممكن في منافسة الكأس".

وأضاف خرفية أن تمديد عقد المتألق الشاب إسحاق بوصوف وتجديد عقد حسام غشة والعودة المرتقبة من الإصابة لكل من هواري فرحاني ولحبيب بوقلمونة وترقية 4 لاعبين من فريق الرديف (درفلو وبلعيد ودالي وعمورة) كلها "نقاط إيجابية من شأنها تسهيل مهمة رفع التحدي المرجوة من طرف المدرب التونسي نبيل الكوكي" .

واعتبر المكلف بالإعلام لنادي وفاق سطيف أن الإدارة تعول كثيرا على تسجيل نتيجة إيجابية في أول مقابلة من مرحلة العودة أمام اتحاد العاصمة، معتبرا هذه المقابلة "مفتاح الانطلاقة الجيدة" خاصة وأنها ستلعب داخل الديار.