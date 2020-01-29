أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم متوسط ميدان فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي اللاعب برونو فيرنانديز.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي في بيان صحفي التوصل لاتفاق مع النادي البرتغالي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشار مانشستر يونايتد في بيانه إلى أن الكشف الطبي والبنود الشخصية في التعاقد لم تتم بعد، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن الصفقة كلفت خزينة نادي مانشستر يونايتد 68 مليون جنيه إسترليني، لتنفيذ رغبة سولشاير بضم برونو.