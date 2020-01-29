شب زوال اليوم الأربعاء حريق مهول داخل الحظيرة البلدية للبليدة بحي 13 ماي، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن وحدة الحماية المدنية لولاية البليدة تدخلت في حدود الثانية والنصف زوالا في أعقاب نشوب حريق في الحظيرة البلدية التي تضم شاليهات وسكنات وظيفية ومكاتب، حيث تم تسخير لذلك 12 شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف والعشرات من الأعوان.

واضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذي شب ببناية متكونة من طابق واحد ذات سقف حديدي تتربع على مساحة حوالي 200 متر مربع، ومنع وقوع الكارثة بإيقاف امتداد ألسنة اللهب نحو المركز التجاري المجاور وسوق الخضر وحظيرة البلدية ومحطة الخدمات للتزود بالوقود الخاصة بالبلدية، وتسجيل احتراق محل المصالح التقنية للبلدية وثلاثة محلات مخصصة للسكن كانت تأوي عائلات بعين المكان.

وأثناء ٱخماد الحريق تم تسجيل إصابة عونين للحماية المدنية الأول أصيب بحروق على مستوى الرقبة و الثاني برضوض على مستوى الرجل اليمنى، وإصابة عون أمن تابع للمركز التجاري بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليد اليسرى حيث تم إسعاف جميع المصابين من طرف طبيب الحماية المدنية في عين المكان وإجلاؤهم نحو مستشفى فرانتز فانون.