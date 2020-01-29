قررت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية " أونيام" بوادي عيسي بتيزي وزو إحالة عمال المؤسسة على البطالة التقنية اعتبارا من يوم الأحد 2 فيفري، هذا ما أكده لـ"الخبر" جيلالي موازر المدير العام لمؤسسة "أونيام" في مكالمة هاتفية.

وأكد نفس المسؤول أن القرار سيمتد لمدة شهر أي إلى غاية الإثنين 2 مارس 2020، حيث يعود سبب إحالة العمال على البطالة التقنية للمتاعب الكبيرة التي تعيشها هذه المؤسسة، التي كانت بالأمس القريب مفخرة الصناعة الجزائرية حيث لقيت منتوجاتها رواجا بالداخل والخارج، إضافة إلى الصعوبة في الحصول على القروض لدى البنوك الوطنية وكذا الصعوبة في الحصول على الترخيص لاستيراد المواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة لصناعة الآلات الكهرومنزلية.

المؤسف في القرار هو تزامنه مع المساعي العديدة التي تقوم بها المديرية العامة لربط شراكة مع مؤسسات أجنبية ووطنية من أجل تحسين الإنتاج وتنويعه. في هذا الصدد عقدت المديرية العامة حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو لقاءات مع مسؤولي شركات إيطالية ولبنانية بهدف البحث عن سبل التعاون لتنويع منتوجات الشركة والدخول في عالم صناعة التلفاز .