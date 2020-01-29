استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق علي هارون، مواصلة لمشاوراته مع شخصيات وطنية وسياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام، خاصة منها تعديل الدستور.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم، الأربعاء 29 جانفي 2020، المجاهد والوزير الأسبق علي هارون، وذلك في إطار مواصلة السيد رئيس الجمهورية لقاءاته و مشاوراته مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، والاستماع لآرائها وأفكارها حول مختلف القضايا التي تخص الشأن الوطني، لا سيما تعديل الدستور".

وفي هذا السياق، ''قدم علي هارون، بصفته رجل قانون ومحاميا دوليا ومسؤولا سابقا في الدولة، اقتراحات حول مراجعة الدستور وعرض وجهة نظره في سياق الجهود المبذولة لإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا، في ظل جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب"، يضيف المصدر ذاته.