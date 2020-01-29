كشفت الإمارات عن تفاصيل احتراق ناقلة نفط قبالة سواحلها، وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.