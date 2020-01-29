على إثر الإعلان عن ما يسمى بـ "صفقة القرن" جددت الجزائر دعمها القوي للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وقال بيان لوزارة الخارجية أن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الجزائر أنه لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم بعد الإعلان عن ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وأعربت الجزائر عن تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة ، كل الأراضي العربية، مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338.