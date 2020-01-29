لقي مساء اليوم و بالتحديد في حدود السابعة مساء، شخص مصرعه في حادث انزلاق للتربة بأعالي حي الشرايفية في الصومعة، شرق البليدة ، فيما تمكن عناصر الإنقاذ التي سارعت لمكان الحادث ، لأجل استخراج شخص ثان من تحت الردم ، حيث أثمرت عملية الإنقاذ، من انتشاله حيا، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية وتحويله إلى المستشفى القريب ، لتعرضه إلى إصابات وجروح ، قالت المعلومات الأولية ،إنها ليست خطيرة.

وأفادت مصادر "الخبر" أن الحادث يمكن أن يكون مأساويا، والحصيلة أثقل، لنجاة ثلاثة أشخاص آخرين من خطر الردم تحت الأتربة ، وعن أسباب الحادث، اتضح مبدئيا بأنه وقع بسبب عدم تحمل حائط دعم ، لكميات من الأتربة التي كان يسندها، بوسط حي سكني جديد .

وفي السياق، علمت "الخبر"، أن خلية أزمة تم تشكيلها على مستوى بلدية البليدة، لأجل تحديد حجم الأضرار والأسباب الحقيقية، من وراء اندلاع حريق مشبوه بالمجمع الإداري وسكنات، ومربعات تجارية بحي 13 ماي عشية اليوم، خاصة في مكتب التعمير والبناء، والذي يوجد به مخططات هندسية وأرشيف هام جدا، يعود إلى الفترة الاستعمارية .