لقي مساء اليوم و بالتحديد في حدود السابعة مساء ، شخص مصرعه في حادث انزلاق للتربة بأعالي حي الشرايفية في الصومعة ، شرق البليدة ، فيما تمكن عناصر الإنقاذ التي سارعت لمكان الحادث ، لأجل استخراج شخص ثاني من تحت الردم ، حيث أثمرت عملية الإنقاذ ، من انتشاله حيا ، أين تم تقديم إليه الإسعافات الضرورية و تحويله على المستشفى القريب ، لتعرضه الى إصابات و جروح ، قالت المعلومات الأولية ، أنها ليست بالخطيرة.

، و أفادت مصادر " الخبر " أن الحادث يمكن أن يكون مأساويا ،و الحصيلة أثقل ، لنجاة 3 أشخاص آخرين من خطر الردم تحت الاتربة ، و عن أسباب الحادث ، فاتضح مبدئيا بأنه وقع بسبب عدم تحمل حائط دعم ، لكميات من الأتربة التي كان يسندها ، بوسط حي سكني جديد .

و في السياق ، علمت " الخبر " ، أن خلية أزمة تم تشكيلها على مستوى بلدية البليدة ، لأجل تحديد حجم الأضرار و الأسباب الحقيقية ، من وراء اندلاع حريق مشبوه بالمجمع الإداري و سكنات ، و مربعات تجارية بحي 13 ماي عشية اليوم ، خاصة في مكتب التعمير و البناء ، و الذي يوجد به مخططات هندسية و أرشيف هام جدا ، يعود الى الفترة الاستعمارية .