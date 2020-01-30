شهد المدخل الجنوبي لدائرة العبادلة ببشار، وتحديدا على مستوى الطريق الوطني رقم 6 حادث مروري نجم عنه وفاة شخص و إصابة أربعة آخرين بجروج خطيرة، ووصفت حالتهم بالحرجة.

وعلمت الخبر من مصادر متطابقة أن الحادث وقع بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع "قاقي" متوجهة من أدرار نحو ولاية تلمسان بجمل، تدخل على إثره عناصر الحماية المدنية لتحويل الضحايا إلى المستشفى، كما نقل باقي المسافرين في حافلة أخرى.



موازاة مع هذا أطلق سكان العبادلة حملة واسعة للتبرع بالدم بعد تلقيهم خبر وقوع حادث مرور لحافلة، لتكتظ مصلحة الإستعجالات الطبية بجموع المواطنين الذين تنقلوا للتبرع بالدم.

وعلمت الخبر أن مصالح الدرك الوطني بالعبادلة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم.



