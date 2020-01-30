أنقذ أعوان الحماية المدنية مساء أمس الأربعاء عائلة مكونة من أربعة أفراد من موت محقق إثر اختناقها بغاز أول أكسيد الكربون بإقليم بلدية بن داود ( ولاية غليزان).

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم عباس خام الله لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا لإجلاء أربعة أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين (4 إلى 37 سنة) يقطنون بحي 400 مسكن اجتماعي بالقطب الحضري لبن داود تعرضوا إلى اختناق إثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون بمسكنهم المتسرب من سخان الماء المتواجد بالمطبخ .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية - بعد ورود مكالمة لأحد أفراد العائلة - لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا الذين كانوا في حالة إغماء ونقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان .