أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف بشبكة وطنية مختصة في تهريب مادة العاج، وحجزت قرابة كيلوغرامين من هذه المادة المحظورة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى ذات الجهاز الأمني، النقيب سمية راكب، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية "النوعية" تمت على إثر استغلال لمعلومات، تفيد أن شخصا ينحدر من إحدى ولايات شرق البلاد يقوم بالترويج لمادة العاج بغرض بيعها، ليتم استدراجه والإطاحة به رفقة شريكه بمحطة النقل البري للمسافرين وسط مدينة الشلف.

واستنادا لذات المصدر، أسفرت العملية عن حجز 1.950 كلغ من مادة العاج كانت معدّة للبيع، تم التأكد منها بعد إجراء الخبرة العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام,، فيما تقدّر قيمتها بـ 6 ملايين دينار.كما أفضت التحقيقات، يضيف المصدر، إلى تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين ينحدرون من إحدى ولايات الجنوب، كانوا ينشطون ضمن هذه الشبكة المختصة في تهريب مادة العاج، حيث وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم ( ستة أشخاص في المجموع) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.