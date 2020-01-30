تعاقدت إدارة نادي الفتح السعودي رسمياً، مع الجزائري سفيان بن دبكة لمدة 6 أشهر.

وينشط بن دبكة في خط الوسط وسبق له تمثيل أندية عديدة أبرزها مولودية الجزائر، كما سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي في "تويتر" تغريدة جاء فيها:" إدارة الفتح توقع مع اللاعب سفيان بن دبكة ".

وتسعى الإدارة الفتحاوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل انتشال الفريق من مؤخرة الترتيب في الدوري حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.