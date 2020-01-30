سجلت 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين حيث ترفع هذه الحالات الجديدة عدد الوفيات إلى 170 حالة جراء هذا الوباء المنتشر بالبلد الاسيوي.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، عن تسجيل 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، مما يرفع عددها إلى 7711 إصابة.

ودعت منظمة الصحة العالميّة الأربعاء "العالم بأسره إلى التحرّك" لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عامًا، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينيّة.

وجرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى. وبرصد أول حالة إصابة في التبت أصبحت هناك حالات إصابة بالفيروس في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.