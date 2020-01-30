حذرت مديرية التجارة بولاية بومرداس المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الناشطين في قطاع الخدمات من استعمال مادة الحليب المدعم الموجه للاستهلاك العائلي.

وأوضحت المديرية الولائية ببومرداس، في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي إنه: "يمنع منعا باتا استعمال مادة الحليب المبستر المنزوع الدسم جزئيا المدعم بالسعر المقنن 25 دج للتر الواحد والموجه للاستهلاك العائلي، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الخدمات "المقاهي، المطاعم والفنادق، ومحلات بيع القشدة والمثلجات والمرطبات وغيرها"، تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2017.

وأضافت المديرية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتنظيم المذكور أعلاه طبقا للتشريع المعمول به.