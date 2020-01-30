دعت السفارة الجزائرية في الصين، اليوم الخميس، في بيان لها كافة أبناء الجالية وخاصة المتواجدين بمدينة ووهان ومقاطعة خوباي إلى التواصل مع خلية المتابعة لبحث أوضاعهم ودراسة إمكانية ترحيلهم إلى الجزائر بالتنسيق مع السلطات الجزائرية والصينية المختصة.

كما أبلغت السفارة أن مصالحها تتابع باهتمام الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة على مستوى مدينة ووهان والمناطق المجاورة.

وتم تنصيب خلية متابعة على مستوى السفارة بغية التواصل مع الرعايا الجزائريين الموجودين بتراب جمهورية الصين الشعبية بصفة عامة وبمدينة ووهان بصفة خاصة.

ووضعت السفارة رقمي هاتف أعضاء الخلية للاتصال:

بن ساسة سفيان: 008618612088696

حاج شريف حمزة: 008618514041147