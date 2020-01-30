كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ونجل رئيس النادي السبب الرئيسي لرفضهم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر والمحدد يوم 14 فيفري المقبل.

ويشارك الزمالك بصفته بطل لكأس الكونفدرالية والترجي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار منصور إلى أنهم تلقوا رسائل تهديد بقتل لاعبي الفريق وأعضاء مجلس إدارته في قطر وأنهم ابلغوا الاتحاد الإفريقي بذلك .

وأضاف أن الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادي هو الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك.

ويناقش الزمالك خلال الساعات الجارية موقف النادي النهائي من خوض مباراة السوبر من عدمه .