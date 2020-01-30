تمكن عناصر الحماية بولاية جيجل من انتشال جثة مجهولة الهوية بعرض البحر بالقرب من جزيرة العوانة "20 كلم غرب جيجل" ، حسب ما علم اليوم الخميس من خلية الإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، فإن الجثة تعود لشخص من جنس ذكر تم العثور عليها في حالة متقدمة من التحلل و "يرجح أن تكون لأحد المرشحين للهجرة غير الشرعية".

و أضاف أنه تم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية في انتظار إجراء عملية التشريح لمعرفة هوية الجثة.