انتشال جثة من عرض البحر بجيجل

مجتمع
30 يناير 2020 () - خ.د/وأج
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تمكن عناصر الحماية بولاية جيجل من انتشال جثة مجهولة الهوية  بعرض البحر بالقرب من جزيرة العوانة "20 كلم غرب جيجل" ، حسب ما علم اليوم الخميس من خلية الإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، فإن الجثة تعود لشخص من جنس ذكر تم العثور عليها في حالة متقدمة من التحلل و "يرجح أن تكون لأحد المرشحين للهجرة غير الشرعية".

و أضاف أنه تم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية في انتظار إجراء عملية التشريح لمعرفة هوية الجثة.

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