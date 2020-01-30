أوقفت مصالح الأمن الوطني، 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات شاركوا في مسيرات شعبية منذ بداية الحراك في 22 فيفري 2019، حسب ما أفاد به مراقب الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أمس الأربعاء.

وأوضح المراقب عيسى نايلي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقييم وتقويم نشاطات مديرية الأمن العمومي لعام 2019 ، "أن الأمن الوطني قام بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية وكفاءة وخبرة العالية التي تميزت بها عناصر الشرطة لحماية المتظاهرين"، مؤكدا "توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى"، مؤكدا إطلاق سراحهم فيما بعد، حيث تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين إلى القضاء الجزائري.