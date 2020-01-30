أكدت رابطة كرة القدم المحترفة، مساء أمس الأربعاء، أنّ فريقي نصر حسين داي واتحاد بلعباس الناشطين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، قد منعا من أي استقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة التي أسدل الستار عليها يوم 21 يناير الجاري .

وأوضحت الرابطة في بيانها، أنّ فريقين اثنين فقط من الرابطة المحترفة الأولى، (نصر حسين داي واتحاد بلعباس)، منعا من القيام بانتدابات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، في الوقت الذي تم فيه منع 11 فريقا من الرابطة الثانية من القيام بأي استقدامات جديدة خلال نفس الفترة .

وأضافت الرابطة، أن فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قد عرفت مغادرة 55 لاعبا مقابل 37 استقداما بالنسبة للرابطة الأولى فيما سجلت بطولة الرابطة الثانية 40 مغادرة مقابل 16 انتداب، بمجموع 838 لاعب في فئة الأكابر و749 من فئة قسم الرديف .

وأشارت الرابطة، أنه "ومن خلال هذه المعطيات يتبين أن 32 فريقا من بطولة الرابطتين الأولى والثانية قد عرفت تشكيلاتهم تغييرات بنسبة تقدر بـ 50 بالمائة، علما أن ثلثين من تعداد لاعبيها يملكون عقودا تمتد إلى نهاية الموسم الجاري فيما تنتهي عقود نصف هذا التعداد سنة 2020 ".

وخلصت الهيئة الكروية التي يترأسها عبد الكريم مداور، إلى أن عدد اللاعبين المستقدمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قد عرف تراجعا ملحوظا على مستوى الرابطتين الأولى والثانية، مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم تسجيل 37 انتداب مقابل 58 الموسم الماضي بالنسبة للرابطة الأولى، و16 مقابل 61 بالنسبة للرابطة الثانية .

وعلى مستوى التغييرات التي طرأت على مستوى المدربين، سجلت الرابطة سبع(7) تغييرات بالنسبة لأندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى وثمانية (8) على مستوى فرق الرابطة الثانية، علما أن فريقي شبيبة الساورة (الرابطة الأولى) ودفاع تاجنانت (الرابطة الثانية) قد تعاقدا لحدّ الآن مع ثلاثة مدربين.