أجريت، اليوم الخميس، قرعة ثمن وربع نهائي منافسة كأس الجزائر.

وأسفرت لقاءات الدور ثمن النهائي التي ستجرى في 12 و13 فيفري القادم عن مواجهة قوية بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة.

اللقاءات كاملة:

1 - وداد بوفاريك - مولودية وهران

2 - اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة

3 - جمعية وهران أو اتحاد العاصمة - جمعية الشلف

4 - أمل بوسعادة - أمل الأربعاء

5 - اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد

6 - جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج

7 - وفاق سطيف - شباب قسنطينة

8 - ترجي قالمة - نادي بارادو أو مولودية البيض

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي، التي ستجرى بنظام الذهاب (10-11 مارس) والإياب (20-21 مارس)، على اللقاءات التالية:

الفائز من المقابلة رقم 2 – الفائز من المقابلة رقم 4

الفائز من المقابلة رقم 6 – الفائز من المقابلة رقم 7

الفائز من المقابلة رقم 8 - الفائز من المقابلة رقم 3

الفائز من المقابلة رقم 5 - الفائز من المقابلة رقم 1